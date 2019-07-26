Китайский школьник нашел яйца динозавра в овраге

На юге Китая 11-летний мальчик помог найти 11 древних окаменелых яиц динозавра. Возраст находки, по предположению палеонтологов, оставляет не менее 60 млн лет.

Уникальное открытие сделал маленький житель города Хэюань провинции Гуандун, пишут китайские СМИ. В этом районе произошло наводнение, почву размыло. Ребенок обнаружил одно яйцо диаметром 9 см. Он показал находку родителям, а те обратились в местный музей.

Палеонтологи начали раскопки в этом месте и обнаружили еще 10 окаменелых яиц. Ученые пытаются установить вид динозавра, которому принадлежат окаменелости.

Кроме того, исследователи собираются продолжить изыскания в округе, есть надежда, что в размытой почве удастся обнаружить еще немало интересных находок.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 25.07.19

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