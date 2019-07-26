российское информационное агентство 18+

Дело-Банк

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 26 июля 2019, 10:08 мск

Новости Наука

Китайский школьник нашел яйца динозавра в овраге

На юге Китая 11-летний мальчик помог найти 11 древних окаменелых яиц динозавра. Возраст находки, по предположению палеонтологов, оставляет не менее 60 млн лет.

Уникальное открытие сделал маленький житель города Хэюань провинции Гуандун, пишут китайские СМИ. В этом районе произошло наводнение, почву размыло. Ребенок обнаружил одно яйцо диаметром 9 см. Он показал находку родителям, а те обратились в местный музей.

Палеонтологи начали раскопки в этом месте и обнаружили еще 10 окаменелых яиц. Ученые пытаются установить вид динозавра, которому принадлежат окаменелости.

Кроме того, исследователи собираются продолжить изыскания в округе, есть надежда, что в размытой почве удастся обнаружить еще немало интересных находок.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 25.07.19

Новое оборудование позволит Росгидромету повысить точность прогнозов вдвое. / Любовь к острой пище сулит развитие старческого слабоумия. / Недорого и полезно: россиян предлагают кормить колбасой с саранчой. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Китай

Дедушка убил новорожденного внука, дав ему алкоголь

США будут лоббировать трехсторонний ДРСМД с Китаем

Китай потребовал от США отменить возможные поставки вооружений Тайваню

Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан»

Китай наладит экспорт танков советского периода в Африку

Россия, США и Китай: «бермудский треугольник» мировой политики

«У нас яиц достаточно, а корзин не так уж много»: президент РФ исключил угрозу со стороны Китая

Россия и Китай отказались от взаимных расчётов в долларах

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Наука, Общество, Китай,

Новости партнеров