У берегов Британии нашли опередившую время на тысячи лет технологию

Подводные исследователи из Морского археологического фонда (Maritime Archaeological Trust) обнаружили у побережья Великобритании объект, который оказался древнейшей известной науке верфью, сообщает Национальный океанографический центр в Саутгемптоне. Исследование проводилось у берегов острова Уайт.

У берегов Британии нашли опередившую время на тысячи лет технологию

Анализ показал, что возраст рукотворной деревянной площадки составляет около 8000 лет. То есть эту верфь, как называют ее ученые, построили люди каменного века. Эксперты уверены, что там первобытные люди строили лодки. «На этом объекте мы обнаружили множество свидетельств существования технологий, которые, как считается, появились лишь несколько тысячелетий спустя. В частности, здесь применялась передовая технология обработки дерева. Этот объект подчеркивает важное значение морской археологии для понимания развития нашей цивилизации», – рассказал глава Морского археологического фонда Гарри Момбер.

Сегодня древняя верфь находится на глубине 11 метров. Но восемь тысяч лет назад в этом месте была береговая зона, покрытая растительностью. Ученые полагают, что остров Уайт тогда был частью материковой Европы. К слову, объект впервые заметили в 2005 году. Однако только сейчас у исследователей появились технологии, которые позволили детально изучить его и создать трехмерную модель древнего ландшафта этой территории и самой строительной площадки.

До сих пор древнейшей считалась верфь возрастом около 5500 лет.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 22.08.19

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