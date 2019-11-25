В МГУ научились выращивать ткани из вещества кишечных бактерий

Биологи из МГУ имени М. В. Ломоносова выяснили, что природные полимеры – полиоксиалканоаты, которые синтезируются кишечными бактериями, можно использовать для создания совместимых с организмом клеточных каркасов, в том числе используемых для наращивания на них костной ткани. Результаты исследования опубликованы в журнале World Journal of Stem Cells.

Исследователи изучили биологические свойства поли-3-оксибутирата – природного предшественника всех полиоксиалканоатов, синтезируемого микроорганизмами, живущими в кишечнике человека, и попробовали сделать из них скаффолды – специальные трехмерные подложки-носители для заселения их стволовыми клетками. Скаффолды используют в регенеративной хирургии для пространственного формирования будущей ткани или органа.

Учены сумели получить пористые скаффолды. Затем в экспериментах in vitro, то есть «в пробирке», они показали, что такие каркасы хорошо совместим с разными типами клеток. Стволовые клетки на подложке из биополимера хорошо росли и трансформировались в костные клетки. Это было видно по форме, специфической активности генов и замедлению деления клеток.

Схожие результаты ученые получили в экспериментах in vivo: скаффолды, засеянные стволовыми клетками, имплантировали в кости лабораторных животных. Изделия полностью врастали в ткань и затем замещались ею. «Вероятно, эти полимеры могут воздействовать на организм человека через еще не изученные механизмы, которые затрагивают и стволовые клетки. Эти реакции могут лежать в основе коммуникации между бактериями микробиоты и клетками иммунной системы, слизистой оболочки кишечника и других органов человека», – рассказала руководитель проекта, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник МГУ Вера Воинова.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.11.19

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