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Среда, 25 декабря 2019, 11:34 мск

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Китайские ученые вырастили мышей из искусственных клеток

Ученые в Китае вырастили живых мышей с помощью вспомогательных клеток яичника. Описание итогов эксперимента опубликовал журнал Cell Reports.

Для исследований специалисты взяли клетки гранулезы – клеточной оболочки, которая окружает яйцеклетку, вместе с ней выходит в маточную трубу во время овуляции. Ученые выяснили, что клетки гранулезы могут проявлять свойства стволовых клеток, которые обладают всеми функциями эмбриональных клеток.

Путем некоторых преобразований эксперты получили искусственные половые клетки и сумели их оплодотворить. В результате получились новорожденные мышата.

Никаких отличий от грызунов, родившихся естественным путем, у полученных мышек нет. Удалось вывести пять животных, четверо из которых смогли принести потомство.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 24.12.19

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