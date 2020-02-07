Счетная палата назвала госфинансирование российской науки «токсичным»

Счетная палата озвучила основные препятствия, которые мешают развитию российской науки. В настоящее время сфера науки и высоких технологий не может стать одним из драйверов социально-экономического роста России, несмотря на инвестиции со стороны государства. Вливания из бюджета страны аудиторы считают «токсичными».

«В 2017 году, занимая 10 место в мире по затратам на науку и лидируя по абсолютным масштабам занятости в этой сфере, в части результативности научной деятельности Россия на порядок отстает от стран-лидеров по количеству патентов: от США – почти в 16 раз, от Китая – в 38 раз», – сообщила заместитель председателя СП Галина Изотова.

По ее словам, с 2000 года внутренние расходы на науку росли, однако по отношению к валовому внутреннему продукту затраты на гражданскую науку в последние годы не увеличиваются. Сейчас 1,1% ВВП России тратится на эту сферу. При том, что крупнейшие научно-технические страны расходуют на эти цели больше 3% ВВП, говорится на сайте СП.

Дело в том, что 60-70% расходов на исследовательские работы обеспечиваются за счет госсредств. В то же время доля бизнеса в финансировании российской науки сокращается. «По данным Росстата, в 2000 году доля бизнеса в финансировании НИОКР составляла почти 33%, в 2016 году – уже 28%. Механизмы и инструменты привлечения внебюджетных средств в сектор науки не определены», – подчеркнула Изотова.

Примечательно, что по общему числу занятых в сфере науки Россия держится в первой пятерке стран. Но по индикатору внутренних затрат на исследования и разработки в расчете на одного исследователя наша страна занимает только 47 место. Таким образом, научная сфера малопривлекательна для молодых специалистов из-за недостаточного развития соответствующей инфраструктуры и низких зарплат.

По мнению аудиторов, усугубляет ситуацию такая существенная для развития сектора исследовательских работ проблема, как так называемая «токсичность» получения государственного финансирования. В первую очередь она наблюдается в рамках финансирования государственного оборонного заказа, так как связана с распределением средств на НИОКР неактуальной тематики. Средства выделяются ограниченному числу научно-исследовательских учреждений, в том числе вузов, не работающих и не имеющих стимулов работать на конкурентном рынке. Кроме того, это объясняет невостребованность получения государственного финансирования на исследования малого и среднего инновационного бизнеса.

Первый заместитель Министра науки и высшего образования Григорий Трубников согласился с выводами Счетной палаты. «Действительно нужно признать, что доля бюджетных средств сейчас занимает более 60% в общем объеме средств на научные разработки. Бизнес должен более активно привлекаться к этой сфере и более активно работать. Система экономических и иных льгот неэффективна, я соглашусь. Действительно здесь много нужно еще проработать и создать привлекательную систему для бизнеса, участия в НИОКР», – отметил замминистра.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.02.20

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