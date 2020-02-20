В пещере Каталонии обнаружили более 100 древних рисунков

Археологи обнаружили уникальные наскальные рисунки в пещере Каталонии. Возраст древней живописи составляет не менее 15 тысяч лет. Об этом авторы открытия сообщили Le Figaro.

Пещера находится у поселка Ла-Эсплуга-де-Франколи. Археологи спустились в нее, чтобы тщательно изучить и сделали неожиданное открытие. Своды украшают более 100 гравюр, выполненных древними людьми. Среди них изображения животных, а также абстрактные символы и знаки.

Предположительно, пещеру использовали в религиозных целях. В современности она долгое время была туристическим местом, чем объясняется плохая сохранность рисунков. Многие из гравюр были испорчены путешественниками, которые касались стен, кое-где даже видны следы граффити.

В настоящее время пещеру закрыли для туристов. Ученые хотят сделать 3D-сканирование с высоким разрешением, которое будут использовать как для дальнейшего изучения наскальных рисунков, так и для создания виртуального тура по этому уникальному месту. Испанское правительство объявило пещеру национальным культурным объектом.

Мадрид, Зоя Осколкова

Мадрид. Другие новости 20.02.20

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