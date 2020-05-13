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Четверг, 14 мая 2020, 03:30 мск

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Ядро Земли вращается быстрее ее поверхности

Фото: NASA

Китайские ученые подтвердили, что твердое ядро нашей планеты вращается немного быстрее ее поверхности, то есть – демонстрирует супервращение. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Earth and Planetary Science Letters.

Ученые из Пекинского университета исследовали сейсмические волны, которые проходят сквозь центр Земли и преломляются специфическим образом. Таким образом можно отследить процессы, которые происходят на границе жидкого и твердого ядер планеты.

Ранее геологи предположили, что внутреннее ядро планеты может вращаться несколько быстрее, чем поверхность Земли. Однако доказательств этому не было. Теперь же группа исследователей под руководством профессора Сяодуна Суна доказала этот факт.

Именно супервращение объясняет некоторые аномалии, фиксируемые при изучении сейсмических волн.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 14.05.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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