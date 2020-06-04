Ученые открыли суперантибиотик, убивающий все известные бактерии

В США ученые выявили химическое соединение, которое может стать уникальным препаратом нового поколения, способным победить даже самые устойчивые к антибиотикам бактерии. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Исследователи из Принстонского университета обнаружили соединение SCH-79797. Его уникальность кроется в двойном принципе действия оно способно проникать сквозь стенки бактерий и разрушать фолиевую кислоту, находящуюся внутри. При этом у бактерий не способны выработать устойчивость к этому лекарству.

Научный руководитель исследования профессор Земером Гитай сравнил новое вещество с «отравленной стрелой», которая сочетает в себе удар клинка и действие яда. По его словам оно способно уничтожить даже устойчивые ко всем существующим видам антибиотиков разновидностям стафилококка и гонококка.

«Это первый антибиотик, который без сопротивления воздействует и на грамположительные и на грамотрицательные бактерии. Мы надеемся, что в будущем это приведет к появлению новых типов антибиотиков», – подчеркнул Гитай.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 05.06.20

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