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Вторник, 23 июня 2020, 02:27 мск

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Во льдах Тибета обнаружили 28 неизвестных науке вирусов

Исследователи изучили образцы льда, полученные из Тибета, и обнаружили 33 патогена, 28 из которых не встречались ранее. Ученые предупреждают, что затаившиеся в ледниках инфекции могут активироваться из-за глобального потепления.

Образцы были взяты с ледяного пласта Гулия, что в горах Кунлун в 2015 году. Международной группе ученых из РФ, Китая, США и Италии понадобилось время, чтобы удалить загрязнения и распознать вирусы и бактерии, передает The Paper.

Авторы исследования указали на то, что большинство обнаруженных во льдах патогенов неизвестны современной науке, а потому непонятно, какую опасность они могут нести для всего человечества. В условиях глобального потепления и масштабного таяния ледников, при высоких температурах вирусы могут активироваться.

Стоит отметить, что ученые и ранее находили в ледниках древние вирусы. Например, в 1999 году эксперты выделили патоген из образца льда, который сформировался более 140 тысяч лет назад.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 23.06.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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