Ученые обнаружили на Луне более 100 тысяч ранее неизвестных кратеров

На Луне нашли более 100 тысяч кратеров, которые ранее не были известны планетологам. Об этом сообщает в статье, опубликованной журналом Nature Communications.

Данные о новых кратерах были получены с двух орбитальных аппаратов КНР, занимавшихся топографическим картированием и фотосъемкой поверхности Луны в период с 2007 по 2010 год.

Кратеры занимают большую часть поверхности Луны. Однако ранее было сложно определить точное их число. Автоматические и ручные методы определения числа кратеров на спутнике приводят к разным данным. В числе причин кратеры неправильной формы или разрушенные.

Авторы научной работы обучили нейронную сеть распознавать кратеры и определять их возраст на примере 7895 ранее идентифицированных и 1411 датированных объектов. Всего ученые смогли выделить 109 956 кратеров.

Пекин, Зоя Осколкова

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