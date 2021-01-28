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Пятница, 29 января 2021, 00:09 мск

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Ученые выяснили причины удаления континентов Америки и Евразии

Фото: Pixabay

Британские ученые нашли следы, свидетельствующие о том, что Северная и Южная Америка отдаляются от Африки и Европы. Атлантический океан расширяется на 4 см в год. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Сотрудники Саутгемптонского и Оксфордского университетов провели сейсмический анализ дна Атлантики. Ученые выяснили, что в районе Срединно-Атлантического хребта с глубины более 600 км поднимается мантия и отодвигает континенты в обе стороны.

В год расхождение европейских и африканских тектонических плит составляет 4 см. До сих пор было не ясно, что является движущей силой разделения. Теперь сейсмологи установили, что все дело в сложном геологическом процессе, который известен как апвеллинг.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 28.01.21

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