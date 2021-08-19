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Четверг, 19 августа 2021, 15:13 мск

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Китай вывел на орбиту два спутника для разведки

Фото: Роскосмос

Китай вывел на гелиосинхронную орбиту Земли вторую группу спутников дистанционного зондирования. Об этом сообщила Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN).

Этот запуск стал 29-м для КНР в этом году. С космодрома Тайюань в провинции Шаньси была запущена ракета-носитель «Чанчжэн» со спутниками «Tianhui II».

Эти аппараты были разработаны Шанхайской академией космических технологий для выполнения различных задач, среди которых проведение научных экспериментов и исследований, разведка и слежение за поверхностью Земли и природными ресурсами, а также топографические и оборонные цели.

Месяцем ранее Китай с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн» вывел на орбиту спутник этой серии " Tianhui I».

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 19.08.21

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Метки / Китай

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