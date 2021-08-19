Китай вывел на орбиту два спутника для разведки

Китай вывел на гелиосинхронную орбиту Земли вторую группу спутников дистанционного зондирования. Об этом сообщила Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN).
Этот запуск стал 29-м для КНР в этом году. С космодрома Тайюань в провинции Шаньси была запущена ракета-носитель «Чанчжэн» со спутниками «Tianhui II».
Эти аппараты были разработаны Шанхайской академией космических технологий для выполнения различных задач, среди которых проведение научных экспериментов и исследований, разведка и слежение за поверхностью Земли и природными ресурсами, а также топографические и оборонные цели.
Месяцем ранее Китай с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн» вывел на орбиту спутник этой серии " Tianhui I».
Пекин, Зоя Осколкова
Пекин. Другие новости 19.08.21
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