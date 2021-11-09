Сейсмологи зафиксировали землетрясение на невозможной глубине

Ученые зафиксировали подземные толчки на глубине 751 км. До этого считалось, что так глубоко землетрясений быть не может. Об этом сообщает журнал Geophysical Research Letter.

Глубокое землетрясение было зафиксировано в 2015 году на островах Бонин. Люди на поверхности даже не ощутили подземных толчков. Их удалось обнаружить при анализе данных распределенного массива сейсмических станций Hi-net, одного из самых чувствительных инструментов для изучения замлетрясений.

Сейсмологи были удивлены полученной информации, так как раньше считалось, что на такой глубине твердые породы изгибаются и деформируются, а не ломаются, высвобождая энергию. Подавляющее число землетрясений происходят на глубине до 100 км, в земной коре и верхней мантии.

Реже случаются толчки на глубине около 400 км, когда высокое давление заставляет поду выходить из каменных пород. По современным теориям, такое не может происходить на глубинах около 700 км. Теперь ученым придется скорректировать свои оценки и прогнозы.

Брюссель, Зоя Осколкова

Брюссель. Другие новости 09.11.21

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