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Четверг, 2 июня 2022, 14:47 мск

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Китайские ученые клонируют поросят без участия людей

Китайские ученые полностью автоматизировали процесс клонирования свиней. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на исследования Нанькайского университета.

Клонировать поросят специалисты КНР начали пять лет назад, однако до недавнего времени в этом деле требовались действия человека. Теперь же все процедуры выполняют роботы. По словам ученых, машины более точны, они реже повреждают клетки, чем когда операцию проводят люди.

Самка обыкновенной свиньи, прошедшая полностью автоматизированный процесс оплодотворения, родила в конце марта семерых поросят породы ландрас

По словам ученых, новая технология поможет Китаю, крупнейшему потребителю свинины в мире, стать более независимым от импорта мяса, особенно учитывая торговые запреты США и других западных стран.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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