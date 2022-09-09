Китайские ученые обнаружили неизвестный минерал на Луне

В лунном грунте, доставленном на Землю космическим аппаратом «Чанъэ-5», был обнаружен ранее неизвестный минерал. Об этом сообщает Центральное китайское телевидение.
Новый минерал получил название «камень Чанъэ», уточнили в Национальном космическом управлении Китая. Он стал шестым ранее неизвестным минералом, обнаруженным людьми на Луне.
Специалисты выделили из образцов лунного грунта монокристаллическую частицу размером около десяти микронов и расшифровали ее структуру. «Камень Чанъэ» оказался фосфатным минералом.
Ранее в образцах лунного грунта была найдена вода. Зонд «Чанъэ-5» собрал эти пробы в северной части Океана Бурь – крупнейшего лунного моря, расположенного в западной части видимой стороны спутника Земли.
Пекин, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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