Китайские ученые заявили об изменении длины дня из-за внутреннего ядра Земли

Ученые Пекинского университета считают, что твердое ядро Земли изменило направление вращения, что привело к небольшому сокращению длительности дня и повлияло на геомагнитное поле планеты. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

Специалисты проанализировали траектории сейсмических волн, вызванных повторяющимися землетрясениями, начиная с 1960-х и обнаружили, что в период с 2009 по 2020 год вращение внутреннего ядра остановилось. Более того, по предположению ученых, оно могло сменить направление.

По словам авторов исследования, результаты их наблюдений совпадают с изменениями в магнитном поле Земли и в продолжительности дня. Вращение внутреннего ядра вызвано магнитным полем, создаваемым жидким внешним ядром. Выводы работы основаны на анализе землетрясений, происходящих в одних и тех же местах на поверхности планеты.

Впрочем, нашлись и критики этой теории. Так профессор Университета Южной Калифорнии Джон Видейл верит, что выводы китайских коллег верны, но могут иметь другую интерпретацию, пишет Wall Street Journal. Пока утверждения сейсмологов Пекинского университета можно рассматривать лишь как одно из многих возможных объяснений.

Пекин, Зоя Осколкова

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