В Китае для поступления в ВУЗы зарегистрировалось более 13 миллионов абитуриентов

Министерство образования КНР в пятницу, 31 мая, сообщило, что для участия в общенациональных вступительных экзаменах в вузы Китая в 2024 году, также известных как «гаокао», зарегистрировались 13,42 млн. абитуриентов, – сообщает агентство Синьхуа.

В заметке агентства говорится: «В общей сложности 13,42 млн. человек зарегистрировались для участия в общенациональных вступительных экзаменах в вузы Китая 2024 года. Это на 510 тыс. человек больше, чем в прошлом году. Вступительные экзамены в вузы состоятся в начале июня 2024 года. В Китае «гаокао» считается одним из самых важных экзаменов для учащихся».

Пекин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube