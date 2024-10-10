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Четверг, 10 октября 2024, 15:22 мск

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Китайские ученые обнаружили 162 тысячи новых вирусов

Китайские ученые обнаружили 162 тысячи новых вирусов с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает South China morning post.

Группа ученых из материкового Китая, Гонконга и Австралии использовали ИИ для анализа ранее нераспознанных данных о генетических последовательностях и скрытой информации о структуре белка, которую РНК-вирусы используют для репликации.

В результате этой работы были открыты 162 тысячи новых видов РНК-вирусов, обитающих в различных средах, включая атмосферу, горячие источники и гидротермальные источники.

По мнению ученых, это открытие потенциально дало ключ к пониманию того, как появились вирусы и другие элементарные формы жизни.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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