российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 17 октября 2024, 17:12 мск

Новости Наука

Новости, Кратко, Популярное

В Китае обнаружили самое маленькое яйцо динозавра

Фото: Pixabay

В Китае ученые обнаружили окаменелое яйцо динозавра, которое считается самым маленьким из когда-либо найденных. Об этом сообщает газета Science and Technology Daily.

Кладку доисторических ящеров обнаружили в городском округе Ганьчжоу. В гнезде насчитывалось шесть яиц, длина которых не превышает 30 мм. Находку относят к позднему меловому периоду, датируемому более чем 80 млн лет назад.

«Обнаруженные окаменелости яиц динозавра очень малы, их скорлупа тонкая и имеет червеобразные узелки, эти черты отличаются от других уже известных окаменелостей», – рассказал глава института геологоразведки провинции Цзянси Лу Фашенг. Предположительно, яйца принадлежали небольшому динозавру-тероподу.

По словам ученых, открытие имеет большое значение для понимания эволюции и методов размножения тероподов позднего мелового периода.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Китай

Китай дополнил группировку интернет-спутников / Китайский авианосец принимает участие в учениях по блокаде Тайваня / Китайские ученые обнаружили 162 тысячи новых вирусов / Казахстан может стать конкурентом России по поставкам газа в Китай / Китай ввел пошлины на европейский бренди / Хакеры взломали системы прослушки телефонов спецслужб США / Страны ЕС одобрили введение пошлин на китайские электрокары / На Тайване 4000 человек эвакуированы из-за тайфуна

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Наука, Китай,