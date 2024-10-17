В Китае обнаружили самое маленькое яйцо динозавра

В Китае ученые обнаружили окаменелое яйцо динозавра, которое считается самым маленьким из когда-либо найденных. Об этом сообщает газета Science and Technology Daily.

Кладку доисторических ящеров обнаружили в городском округе Ганьчжоу. В гнезде насчитывалось шесть яиц, длина которых не превышает 30 мм. Находку относят к позднему меловому периоду, датируемому более чем 80 млн лет назад.

«Обнаруженные окаменелости яиц динозавра очень малы, их скорлупа тонкая и имеет червеобразные узелки, эти черты отличаются от других уже известных окаменелостей», – рассказал глава института геологоразведки провинции Цзянси Лу Фашенг. Предположительно, яйца принадлежали небольшому динозавру-тероподу.

По словам ученых, открытие имеет большое значение для понимания эволюции и методов размножения тероподов позднего мелового периода.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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