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Пятница, 15 ноября 2024, 08:54 мск

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Крымчанин открыл новую комету

Астроном Геннадий Борисов во время наблюдений в Крыму открыл новую комету. Открытие зафиксировал Центр малых планет, передает РИА «Новости».

«В ночь на 8 ноября во время наблюдений в Научном я обнаружил новый объект, который изначально посчитал астероидом. Последующие наблюдения и сделанные снимки показали его диффузность и малый хвост – всего несколько угловых секунд, что является признаком кометы», – сообщил ученый.

Новый объект получил название C/2024 V1 (Borisov). Комета в момент открытия находилась в созвездии Большая Медведица, ее яркость составляла 21 звездную величину. Размер космического объекта составляет порядка нескольких сотен метров.

Комета имеет вытянутую эллиптическую орбиту, период ее обращения превышает 3,7 тысячи лет. C/2024 V1 (Borisov) стала 13-й открытой Борисовым кометой, таким образом он вышел на второе место среди астрономов в мире по числу открытых комет.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Крым+Севастополь

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