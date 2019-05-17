«Ненависть на пустом месте»: Россия и Украина вернулись к гражданской войне

Отношения между Россией и Украиной практически вернулись к атмосфере гражданской войны 1917 года. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил режиссер Александр Трофимов, выступая накануне на фестивале документального кино «Победили вместе» в Севастополе.

Режиссер представил свою картину «Небесная Кача», которая рассказывает о знаменитой Качинской авиашколе под Севастополем. На примере судеб знаменитых лётчиков – Михаила Ефимова – первого дипломированного русского авиатора и Вячеслава Ткачёва – первого в Русской армии генерала авиации, Трофимов хотел показать ход истории с начала двадцатого века до начала двадцать первого века.

«В Крыму назревала гражданская война. Мне было интересно, что это за штука такая. Я нашел историю, которая была зеркалом нашего времени, только относящаяся к периоду Гражданской войны начала века. Я попытался сделать мостики с тем, что было, и тем, что стало», – сказал он.

В комментарии РИА «Новый День» режиссер пояснил, что сравнивал не события, а, скорее, атмосферу в обществе. «Дело в том, что мы имеем дело с одним и тем же явлением, которое в 1917 году разделило людей близких и по крову, и по духу. И не просто разделило – родилась ненависть на пустом месте. Так казалось в 17-ом году, так кажется и сейчас», – отметил он.

«Сам я крымчанин, у меня много родственников и в России, и на Украине. И таких, как я – много. Но, тем не менее, среди таких людей возникла ненависть друг к другу, брата к брату. Как же, черт побери, мы допустили? Я хотел узнать, увидеть вот это», – уточнил Трофимов.

По его оценке, в ближайшие годы отношения между двумя народами вряд ли изменятся в лучшую сторону, так как политика Москвы и Киева, как и позиция СМИ, не способствуют разрядке конфликтов.

«На телевидении один «хохлосрач» – это новый жанр, возникший в последние годы. Я отношусь к этому, как пессимист. Я думаю, что сейчас ничего сделать нельзя. За что бы политики ни брались – все превращается в пепел», – констатировал он.

В то же время Тимофеев выразил уверенность, что отношения стран портит именно радикальная и националистическая позиция нынешней украинской власти. «А какую (России) еще можно было вести политику в отношении людей, которые отрицают на Украине существование русских, национальных меньшинств… Они (Украина) строго тоталитарны в своей политике. Одна нация – один язык. Вы понимаете, что это значит? Эти прецеденты в истории ни к чему хорошему не привели», – заключил режиссер.

Севастополь, Мария Вяткина

Севастополь. Другие новости 17.05.19

«Даже грустно»: Украина прощается с Климкиным. / Суд лишил премьер-министра Украины права назначать руководство Нафтогаза. / Закон об уничтожении русского языка оспорят в Конституционном суде Украины. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»