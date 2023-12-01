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Пятница, 1 декабря 2023, 11:29 мск

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В Севастополе полностью восстановили энергоснабжение после шторма

Энергетики в Севастополе отчитались о восстановлении электросетей, работа которых была нарушена ураганом, обрушившимся на юг России несколько дней назад.

Шторм оставил без света более 1800 домов, в которых проживало 10 тысяч человек. Порядка 1000 обращений поступило в диспетчерский пункт «Севастопольэнерго». Теперь энергоснабжение полностью восстановлено.

«38 оперативных бригад – 110 специалистов в режиме нон-стоп отрабатывали массовые и единичные заявки, устраняя последствия стихии», – сообщили в «Севастопольэнерго».

К аварийным работам привлекли несколько подрядных организаций, а также службу МЧС. Департаментом городского хозяйства для оперативной ликвидации нарушений была оказана дополнительная помощь: на подкрепление прибыли бригады предприятий ГБУ «Горсвет» и ФГУП «102 ПЭС» Министерства обороны РФ.

Ранее предварительный ущерб от урагана в Крыму оценили в 39,7 млрд рублей. При этом суммы – не окончательные. Работы по устранению последствий продолжаются.

Севастополь, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Крым+Севастополь

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