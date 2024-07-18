В Севастополе рабочий на стройке упал с башенного крана и погиб

В Севастополе выясняют обстоятельства гибели рабочего на стройке. Мужчина упал с башенного крана. Об этом сообщает прокуратура.

57-летний мужчина во время приведения в рабочее положение башенной стрелы упал с крана и получил серьезные травмы. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №1, где он скончался на следующий день.

Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки по факту гибели мужчины. Известно, что рабочий проходил стажировку на должность машиниста крана.

Также специалисты Государственной инспекции труда города Севастополя проводят расследование несчастного случая на производстве, они дадут оценку исполнению работодателем требований законодательства об охране труда.

Севастополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube