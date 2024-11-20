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Среда, 20 ноября 2024, 10:53 мск

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В Севастополе эвакуируют жителей из горящей многоэтажки

Фото: МЧС РФ

В Севастополе произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Жильцов эвакуируют. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Сообщение о возгорании в доме по улице Хрусталева поступило около семи утра. К месту оперативно прибыли пожарные. Установили, что горят балконы со 2 по 4 этаж

«Проводится эвакуация людей из задымленных помещений», – сообщили в МЧС. Спасены 23 человека, в том числе один ребенок. Информации о пострадавших не поступало.

В тушении задействованы 83 специалиста и 12 единиц техники.

Севастополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Крым+Севастополь

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