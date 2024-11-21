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Четверг, 21 ноября 2024, 14:47 мск

Новости Севастополь

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В Крыму мужчину придавило упавшим из-за сильного ветра деревом

В Севастополе местный житель получит травмы, когда на него упало дерево. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения города.

Инцидент произошел в районе остановки на проспекте Победы. Пострадавшего доставили в приемное отделение 1-й городской больницы. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

В Крыму наблюдается ухудшение погоды. Сильный ветер сопровождается ливнями по всему полуострову. Местных жителей призывают соблюдать осторожность.

Севастополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Крым+Севастополь

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