В Севастополе пенсионерка отдала мошенникам более 13 млн рублей

75-летняя жительница Севастополя отдала мошенникам более 13 млн рублей, полученных от продажи недвижимости. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

С женщиной связались неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов. Аферисты заверили пенсионерку, что проводят операцию по поимке мошенников, и требовали соблюдать инструкции, сохраняя все в секрете от родственников.

Несколько месяцев женщина общалась с преступниками и продала за это время две квартиры. Вырученные деньги в размере 13,4 млн рублей она несколькими частями передала курьеру.

Об обмане узнал сын женщины и обратился в правоохранительные органы. Проводится расследование.

Стокгольм, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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