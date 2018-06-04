российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 4 июня 2018, 17:12 мск

Новости Бульварное чтиво

В британской школе мальчикам запретили носить шорты, но разрешили надевать юбку

В средней школе графства Оксфордшир учащимся запретили носить шорты. При этом летом мальчики могут надевать юбку, которую руководство образовательного учреждения считает гендерно нейтральным предметом одежды.

Новый дресс-код утвердила школа Chiltern Edge, передает The Daily Mail. В жаркие летные месяцы детям можно надевать только брюки и юбку. Когда один возмущенный отец спросил, можно ли его сыну надеть шорты, ему ответили категорическим отказом.

В то же время надевать в жару юбку мальчикам не возбраняется. Как пояснил директор школы, единая политика в отношении формы призвана сохранить нейтралитет к гендерному признаку, чтобы помочь ученикам-трансгендерам чувствовать себя свободными от дискриминации.

Оксфорд, Служба информации РИА «Новый День»

Оксфорд. Другие новости 01.06.18

«Муз бывало, и немало»: Шнуров в стихах раскрыл причины развода с Матильдой. / Трамп обсудил американские тюрьмы с Ким Кардашьян. / Совет по самообороне от китайских полицейских рассмешил Сеть. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Европа

Экс-президент Эстонии: Россия может потерять Санкт-Петербург, Омск и Томск

Иран ожидает войну

Германия устала от командира в лице США и хочет вернуть Россию в G8

Эффект бумеранга: Польше аукнулся запрет въезда в ЕС для российских политологов

Небензя о катастрофе MH17: С Россией на языке ультиматумов говорить не позволено

В Бельгии террорист с криком «Аллах акбар!» расстрелял полицейских

В Великобритании заблудился пассажирский поезд

Европейские ученые открыли секрет питания для долгожительства

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Бульварное чтиво, В мире, Общество, Европа,

Новости партнеров