В британской школе мальчикам запретили носить шорты, но разрешили надевать юбку

В средней школе графства Оксфордшир учащимся запретили носить шорты. При этом летом мальчики могут надевать юбку, которую руководство образовательного учреждения считает гендерно нейтральным предметом одежды.

Новый дресс-код утвердила школа Chiltern Edge, передает The Daily Mail. В жаркие летные месяцы детям можно надевать только брюки и юбку. Когда один возмущенный отец спросил, можно ли его сыну надеть шорты, ему ответили категорическим отказом.

В то же время надевать в жару юбку мальчикам не возбраняется. Как пояснил директор школы, единая политика в отношении формы призвана сохранить нейтралитет к гендерному признаку, чтобы помочь ученикам-трансгендерам чувствовать себя свободными от дискриминации.

Оксфорд, Служба информации РИА «Новый День»

Оксфорд. Другие новости 01.06.18

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