Юмористы Петросян и Степаненко поделят имущество в суде

Артистка Елена Степаненко направила в суд исковое заявление, в котором попросила произвести раздел совместно нажитого с юмористом Евгением Петросяном имущества, сообщили в пресс-службе суда.

«Иск о разделе совместно нажитого имущества между супругами зарегистрирован 4 июля», – говорится в карточке дела. Там также отмечено, что иск подала Степаненко. Как передает агентство «Москва», по словам Евгения Петросяна, он не в курсе об иске, а все происходящее он назвал недоразумением и отказался комментировать возможный развод.

Петросян и Степаненко познакомились в 1979 году, а спустя шесть лет после этого поженились. В последние годы СМИ неоднократно заявляли о разводе юмористов, но информация об этом ни разу не находила официального подтверждения.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.08.18

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