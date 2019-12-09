Евгений Петросян сыграл свадьбу с молодой помощницей

74-летний юморист Евгений Петросян сочетался браком с 30-летней возлюбленной Татьяной Брухуновой. Об этом «Комсомольской правде» сообщил источник из окружения звездной пары.

По словам собеседника издания, свадьбу сыграли в начале декабря. Афишировать церемонию бракосочетания знаменитости не стали, лишь на днях в Instagram Брухуновой появилось фото свадебного букета. Татьяна не стала вдаваться в подробности, а только пожелала подписчикам доброй ночи.

Именно Брухунову обвиняют в разрыве Петросяна с супругой Еленой Степаненко, с которой он прожил в браке 33 года. Официально юмористы развелись в ноябре прошлого года. При этом они спорили о разделе нажитого имущества. Неизвестно, удалось ли экс-супругам решить этот вопрос.

Брухунова приехала из Тулы и работала над сайтом Степаненко. В настоящее время она занимает должность директора Петросяна.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.12.19

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