Из-за развода с Петросяном суд арестовал миллионы на счетах Степаненко

На счетах юмористки Елены арестовали внушительную сумму. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин. По его словам, судья удовлетворил ходатайство супруга ответчицы Евгения Петросяна.

Решение об аресте счетов Степаненко вынес Хамовнический суд Москвы, передает «Интерфакс». Жорин не сообщил, о какой именно сумме идет речь, только упомянул, что она приличная. По данным агентства, речь может идти о десятках миллионов рублей.

«Призываем наших оппонентов сесть за стол переговоров, закончить бракоразводный процесс миром и перестать создавать напряжение как для самих себя, так и для миллионов зрителей», – обратился юрист к представителям Степаненко.

О разводе Петросяна и Степаненко стало известно 3 августа. Тогда юмористка подала суд исковое заявление, в котором попросила произвести раздел совместно нажитого с имущества. В частности, Степаненко потребовала отдать ей в рамках бракоразводного процесса коллекционные оккультные книги.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.10.18

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