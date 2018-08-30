Степаненко и Петросян не поделили коллекцию книг по оккультизму

Артистка Елена Степаненко потребовала отдать ей коллекционные оккультные книги в рамках бракоразводного процесса с юмористом Евгением Петросяном. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин.

По его словам, Степаненко хочет оставить себе пять древних книг по оккультизму – «Евангелие в разъяснении спиритизма», «Оккультизм и сексуальность», «Гипнотизм. Его теоретические основы и практическое применение», «История суеверий и волшебства» и «Заговоры. Опыт исследования происхождения и развития заговорных формул».

Стоимость коллекции адвокат назвать затруднился, передает РИА «Новости». Степаненко не пускает в квартиру экспертов, которые могли бы оценить книги. Как правило, такая литература на аукционах продается, издания были отпечатаны в начале прошлого и даже позапрошлого века, уточнил юрист.

О разводе Петросяна и Степаненко стало известно 3 августа. Тогда юмористка подала суд исковое заявление, в котором попросила произвести раздел совместно нажитого с имущества.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.08.18

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