Суд расторг брак Петросяна и Степаненко

Юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко официально развелись. Однако спор о разделе общего имущества будет решаться отдельно.

Хамовнический суд Москвы официально расторг брак Петросяна и Степаненко, передает РИА «Новости». По словам адвоката Сергея Жорина, бывшим супругам еще предстоит разделить недвижимость, культурные ценности и деньги на счетах.

Ни Петросян, ни Степаненко на заседание не явились, в зале суда присутствовали лишь их адвокаты.

О разводе Петросяна и Степаненко стало известно 3 августа. Юмористка подала суд исковое заявление, в котором попросила произвести раздел совместно нажитого в течение 30 лет имущества. В частности, Степаненко потребовала отдать ей в рамках бракоразводного процесса коллекционные оккультные книги. Позже на счетах юмористки арестовали внушительную сумму. Жорин не сообщил, о какой именно сумме идет речь, только упомянул, что она приличная.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.11.18

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