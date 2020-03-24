Юмористка Степаненко шокировала подписчиков Бузовой

Ольга Бузова опубликовала фото с Еленой Степаненко. Подписчики телеведущей удивились тому, как преобразилась юмористка. Многие отметили, что это развод пошел на пользу 66-летней артистке.

Фото было сделано на съемках нового развлекательного шоу «Еще не вечер». «Я и легенда отечественного юмора, та, на чьих шутках многие мои сверстники выросли», – подписала пост Бузова.

В комментариях подписчики телеведущей делали комплименты Степаненко и просили поделиться секретом молодости.

Напомним, Елена Степаненко была замужем за Евгением Петросяном 33 года. В 2018 года пара развелась с громким скандалом. В прессе активно муссировались слухи о том, что бывшие супруги не могут поделить имущество. В конце прошлого года Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.03.20

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