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Вторник, 26 февраля 2019, 10:17 мск

Новости Бульварное чтиво

Певицу Шакиру обвинили в уклонении от уплаты налогов

Фото: Reuters

Колумбийская артистка Шакира предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов. По версии прокуратуры, певица задолжала Испании 14,5 млн долларов.

Суд состоится 12 июня, передает Europa Press. Шакиру обвиняют в шести эпизодах уклонения от уплаты налогов. По данным прокурора, она использовала 14 компаний в офшорных зонах для того, чтобы скрыть денежные средства. В общей сложности исполнительница не доплатила 14,5 млн долларов налогов.

Шакира несколько лет жила в Испании, лишь изредка выезжая из страны, а значит она является резиденткой. Однако певица не подавала деклараций о подоходных налогах и налогах на имущество в 2012, 2013 и 2014 годах.

Мадрид, Служба информации РИА «Новый День»

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