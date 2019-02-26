Певицу Шакиру обвинили в уклонении от уплаты налогов

Колумбийская артистка Шакира предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов. По версии прокуратуры, певица задолжала Испании 14,5 млн долларов.

Суд состоится 12 июня, передает Europa Press. Шакиру обвиняют в шести эпизодах уклонения от уплаты налогов. По данным прокурора, она использовала 14 компаний в офшорных зонах для того, чтобы скрыть денежные средства. В общей сложности исполнительница не доплатила 14,5 млн долларов налогов.

Шакира несколько лет жила в Испании, лишь изредка выезжая из страны, а значит она является резиденткой. Однако певица не подавала деклараций о подоходных налогах и налогах на имущество в 2012, 2013 и 2014 годах.

Мадрид, Служба информации РИА «Новый День»

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