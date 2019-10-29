В Китае врачи продавали использованные знаменитостью иглы

Китайские врачи сделали бизнес на использованных медицинских изделиях. Они продавали иглы от капельницы известного поп-певца.

Как сообщает издание Paper, знаменитый в Китае певец Линь Цзюньцзе попал в больницу после концерта. Ему ставили капельницы, а после выписки звезды врачи решили продать использованные медизделия.

В частности, медики стали торговать иглами от капельницы певца и упаковками из-под вводимого ему раствора для инъекций.

Руководство Первого народного госпиталя Чжэнцзяна провело внутреннее расследование, в результате которого своих должностей лишились 11 сотрудников.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 28.10.19

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