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Пятница, 27 марта 2020, 12:28 мск

Новости Бульварное чтиво

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Испанские полицейские сорвали оргию нарушителей карантина

В Барселоне полицейские получили информацию о готовящейся оргии. Вопреки карантинным мерам несколько десятков человек решили повеселиться. Об этом сообщает испанское издание Olive Press.

Правоохранители оделись в гражданское и посетили квартиру, где, по их информации, готовилась оргия. Стражей порядка приняли за новых участников секс-вечеринки и впустили внутрь.

В квартире собрались на тот момент около 30 мужчин. Они не скрывали, что собираются заняться групповым сексом, а также принимали различные наркотики – кокаин, метамфетамин и экстази.

В результате оргия была сорвана, восемь человек задержали по обвинениям в распространении и хранении наркотических веществ. Отмечается, что один из задержанных кашлял. Мужчину направили в больницу, чтобы провести тест на коронавирус. Covid-19 у него не обнаружили.

Мадрид, Зоя Осколкова

Мадрид. Другие новости 27.03.20

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