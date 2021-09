Умерла звезда из «Секса в большом городе»

Звезда сериала «Секс в большом городе, «Друзья», «Белые воротнички» и других Уилли Гарсон скончался на 58 году жизни. Печальную новость подтвердили его приемный сын Нэйтен Гарсон и продюсер « секса в большом городе Майкл Патрик Кинг. Причины смерти актера неизвестны.

«Семья «Секса в большом городе» потеряла своего человека. Ушел из жизни замечательный Уилли Гарсон. Он был предан своему делу и отдавал на съемках всего себя, даже когда был болен. Нам будет не хватать его талантов, как актера и человека. В этот печальный и мрачный день мы утешаемся, вспоминая моменты, когда радость и свет переполняли его», – цитирует Кинга издание Variety. Сын актера также поблагодарил отца за то, что тот был рядом и делил с ним все свои приключения.

Известно, что Уилли Гарсон успел сняться в продолжении сериала «Секс в большом городе», получившем название «И просто так…" (And Just Like That…).

Как уже писал «Новый День», продолжение культового сериала выйдет на стриминговом сервисе HBO Max.

Лос-Анджелес, Елена Васильева

Лос-Анджелес. Другие новости 15.09.21

В США дом с привидениями продается почти за полмиллиона долларов. / В сиквеле комедии «Близнецы» у Де Вито и Шварценеггера появится третий брат. / Скандал с ведущим актером может не пустить новинку Marvel в Китай. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»