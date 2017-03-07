Госдума запретила называть детей нелепыми именами / Пока в первом чтении

Публикации за 07.03.17

Госдума РФ в ходе сегодняшнего заседания приняла в первом чтении законопроект, запрещающий при регистрации имени ребенка использовать цифры, символы, аббревиатуры, ненормативную лексику. Автором законодательной инициативы является сенатор Валентина Петренко.

«Запрещается регистрация имени, содержащего цифровое, буквенное обозначения, числительные, символы или их любую комбинацию, ранги, должности, ненормативную лексику, представляющего собой различные аббревиатуры и не отвечающего требованиям, установленным действующим законодательством об актах гражданского состояния», – говорится в документе.

В пояснительной записке к законопроекту также говорится, что действующее законодательство предоставляет родителям полную свободу выбора имени своему ребенку. «Органы ЗАГС не вправе отказывать в регистрации имени ребенка по причине его неблагозвучности, оскорбительности, некультурности, непроизносимости и т.д. Сотрудники органа ЗАГС не могут каким-либо образом повлиять на выбор родителей», – указывается в документах.

Впрочем, как отмечает РИА «Новости», действующее законодательство не содержит норму, обязывающую родителей нарекать детей именами, которые явно не нарушают детские интересы и права, пишут авторы законопроекта. «Закон также не уточняет, как поступать в случаях, когда факт такого нарушения очевиден, и такая свобода родительского усмотрения в отдельных случаях приводит к злоупотреблению родителями их родительскими правами», – отмечает автор.

Отметим, что, например, по статистике органов ЗАГС Москвы, которая ведется с 1998 года, среди самых необычных имен, которые получили мальчики, были следующие: Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, говорится в пояснительной записке. За указанный период были зафиксированы следующие необычные имена у девочек: Апрель, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алёша-Каприна, Океана, София-Солнышко, указывается в документе.

Москва, Иван Гридин

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