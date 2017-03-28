Коррупция царствует в российской власти, считают 79% россиян / Только каждый шестой верит, что её можно искоренить

Публикации за 28.03.17

Согласно результатам опроса «Левада-центра», почти три четверти жителей России (74%) негативно относятся к решению повседневных вопросов с помощью взяток. Спокойно воспринимает мздоимство каждый четвертый респондент (25%). При этом 89% участников опроса считают недопустимой коррупцию во власти, лишь 5% придерживаются обратной позиции.

Как показал опрос, 22% россиян сталкивались с коррупцией в течение последних трех лет, чаще всего – при нахождении в больнице (31%), нарушении правил дорожного движения (42%), получении водительских прав (31%) и устраивании ребенка в школу (15%). 78% респондентов признались, что за последние три года не сталкивались с вымогательством или просьбой оказания каких-либо услуг.

Треть граждан (31%) полагает, что больше виноват тот, кто берет взятку. О вине взяткодателя говорят 9%. При этом 58% опрошенных считают, что в равной степени виноваты и те, и другие.

В 2017 году возросло число россиян, которые полагают, что коррупция полностью или в значительной мере поразила органы власти. Если в прошлом году так считали 76% участников опроса, то в этом году – уже 79%. Сторонников позиции, что властные структуры поражены коррупцией в незначительной мере, насчитывается 13%. Лишь 1% полагает, что в государственном аппарате практически нет коррупции.

Почти половина респондентов (43%) указали, что ситуация с воровством и коррупцией в руководстве РФ не изменилась по сравнению с началом 2000-х годов. Изменения к лучшему заметили 15% опрошенных. Треть граждан (31%) считают, что число фактов коррупции увеличилось, 12% участников опроса не смогли дать ответ.

Как показало исследование, две трети (67%) опрошенных полагают, что президент России в полной или значительной мере ответственен за масштабы коррупции и финансовых злоупотреблений в высших эшелонах власти. Каждый пятый (20%) полагает, что глава государство отвечает за это лишь отчасти, а каждый десятый (9%) считает, что он не может нести ответственность за коррупцию.

При этом около половины (45%) респондентов считают коррупцию неискоренимой даже в том случае, если президент Путин будет пытаться бороться с этим. Вместе с тем более половины (58%) верят, что масштабы коррупции и взяточничества можно существенно уменьшить. 16% участников опроса убеждены, что коррупцию и взяточничество можно полностью искоренить. По мнению 21% граждан, «с этим социальным злом ничего нельзя поделать».

Опрос проведен 2-6 марта среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Москва, Светлана Петрова

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