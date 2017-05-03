Опрос: доверие россиян к интернет-СМИ растет / На фоне снижения к теленовостям

Публикации за 03.05.17

Доверие россиян к телевидение, которое по-прежнему остается основным источником информации, последние несколько лет продолжает снижаться. Так, за два года оно уменьшилось на 10% и ровно на столько же увеличилось число тех, кто узнает новости в интернете. На сегодняшний день около трети россиян (32%) используют Сеть для поиска новостных материалов. Такие данные содержатся в итогах опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Главным источником новостей о событиях в стране для большинства наших сограждан остается телевидение, однако его популярность со временем снижается (62% в 2015 году, 52% в 2017 году)», – говорится в отчете ВЦИОМ. Радио и бумажные СМИ россияне используют в качестве источников информации крайне редко – таковых лишь 3% и 4% соответственно. «Одновременно растет популярность интернета, включая информационные сайты, социальные сети и блоги, который сегодня используют для поиска новостных материалов 32% всех опрошенных (в 2015 году – 22%)», – уточнили во ВЦИОМ.

Отмечается, что в молодежной среде доля тех, кто предпочитает интернет-СМИ значительно выше: 65% участников опроса в возрасте 18-24 лет и 50% респондентов в группе 25-34-летних.

На основе полученных данных социологи рассчитали индекс доверия СМИ, который может варьироваться в диапазоне от -100 до +100 пунктов. Чем выше значение, тем выше доверие к тому или иному виду СМИ. ВЦИОМ отмечает, что на сегодняшний день лидером рейтинга «пока остается центральное телевидение, однако тенденция складывается не в его пользу».

«Индекс доверия центральному телевидению сегодня составляет 42 пункта… для сравнения, в 2012 году – 58 пунктов. Семь из десяти россиян (70%) выражает доверие этому виду СМИ. Показатель регионального ТВ ниже (34 пункта), доля респондентов, давших положительные ответы, составляет 63%», – говорится в материалах исследования.

Другие виды СМИ вызывают доверие у менее половины опрошенных. Так, уровень доверия к федеральной, региональной и местной прессе, а также к новостным, аналитическим и официальным сайтам в интернете составил по 11 пунктов, доверие к центральному радио оказалось на отметке 9, а к региональным и местным радиостанциям составило 4 пункта.

Меньше доверяют соцсетям и блогам (-2 пункта), а аутсайдером рейтинга стали зарубежные СМИ (-43 пункта). Индекс доверия к ним, как отметили во ВЦИОМ, более пяти лет находится в области отрицательных значений. Объективность освещения информации, по мнению населения, зависит от тематики: более половины граждан считают скорее непредвзятыми новостные материалы о природных катаклизмах (70%), а также деятельности главы государства (55%) и положения России на мировой арене (51%), значительно реже верят в объективность при освещении положения дел в экономике (31%), деятельности оппозиции (34%) и других тем.

По словам директора по исследованиям ВЦИОМ Елены Михайловой, телевизионные сюжеты об актуальных событиях вызывают наибольшее доверие, несмотря на активное проникновение интернета и рост популярности соцсетей. «Информация, которая сопровождается видеорядом, задействует разные органы чувств, такой формат дает возможность зрителям не только убедиться в достоверности новости, но и более глубоко погрузиться в проблематику, самостоятельно интерпретировать увиденное. Телевидение воспринимается как СМИ с высокой ответственностью, в то время как интернет-ресурсы и социальные сети сегодня дают излишне мозаичную, неструктурированную картину», – пояснила эксперт.

Также, по ее словам, «ориентироваться в новостном потоке интернет-сообщений гораздо сложнее, а противоречивость получаемой в интернете информации вызывает сомнение в ее достоверности».

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 20-24 апреля 2017 г. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта. Выборка многоступенчатая стратифицированная, с пошаговым отбором домохозяйств, с применением квот на последнем этапе отбора. Для данной выборки максимальный размер ошибки (с учетом эффекта дизайна) с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Метод опроса – личные формализованные интервью по месту жительства респондента. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Москва, Иван Гридин

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