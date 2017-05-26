В прошлом году на границе РФ задержали пять тысяч мигрантов

Публикации за 26.05.17

Пограничная служба ФСБ России подвела итоги работы по пресечению нелегальной миграции. За 2016 год на российской границе задержано 5 тысяч мигрантов, которые пытались незаконно перейти рубеж.

Проблема нелегальной миграции остается актуальной для России, об этом сообщил руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. В основном в РФ незаконно пытаются проникнуть граждане стран Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии, пишет «Интерфакс».

По словам генерала, мигрантов толкает на нелегальное пересечение границы нестабильная военно-политическая и социально-экономическая ситуации на родине. Большая часть нарушителей – это выходцы из бывших советских республик Центральной Азии, Молдовы и Украины, которые едут в Россию на заработки.

Кроме того, граждане государств Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии едут в Россию транзитом, в надежде перебраться в страны Западной Европы. В этом им активно помогают жители приграничных регионов РФ, которые делают на этом бизнес. Так за прошлый год Погранслужба ФСБ пресекла деятельность 68 организаторов каналов незаконной миграции иностранных граждан, 44 из них уже несут наказание, в отношении остальных ведутся следственные действия.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.05.17

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