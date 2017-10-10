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Общество

Дуров советует молодежи прекратить отравлять себя телевидением

Дуров советует молодежи прекратить отравлять себя телевидением
Павел Дуров, фото со страницы «ВКонтакте»

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал молодежь исключить из своей жизни вещи, которые вредят и вызывают привыкание. В один ряд с наркотиками и алкоголем бизнесмен поставил и телевидение.

На своей странице «ВКонтакте» Дуров перечислил семь вещей, от которых он отказался много лет назад, а именно, алкоголь, мясо животных, «таблетки и любые продукты фармацевтики», никотин и другие наркотические вещества, кофе, черный и зеленый чай, энергетики, продукцию фастфуда, сахар и газировки, телевидение и его аналоги.

Молодые люди, по мнению Дурова, стремятся вести здоровый образ жизни, однако попадают под влияние общества. «Им говорят: «Так принято», «Иначе нельзя», «Это неуважение». Я пишу это, чтобы показать: «так» можно. Если Вы ощущаете, что этот путь – правильный, игнорируйте Ваше окружение», – пишет бизнесмен.

Дуров считает, что общество, основанное на самоотравлении, не имеет будущего. Свою жизнь нужно строить «на других ценностях – ценностях созидания, саморазвития и трудолюбия».

Москва, Зоя Осколкова

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