Россия вошла в тройку лидеров по числу мигрантов: в стране проживают 10 млн иностранцев

С начала года в Россию въехали 14 млн мигрантов. В целом в стране постоянно находится около 10 млн граждан других государств. Таким образом, РФ входит в тройку стран, лидирующих по количеству мигрантов. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на «правительственном часе» в Госдуме.

По данным Министерства внутренних дел, за 2017 год 14 млн мигрантов приехали в Россию, около 12 млн человек покинули страну. «Численность находящихся на территории РФ иностранцев составляет на сегодняшний день около 10 млн человек», – цитирует министра агентство «Москва».

В то же время сокращается доля нелегальной миграции. «Так, при помощи специальной информационной системы удалось дистанционно закрыть въезд в страну нарушителям российского законодательства. За пять лет таким способом закрыли въезд для более 2 млн иностранцев», – заявил Колокольцев.

Кроме того, на 9% снизилось число правонарушений, совершенных гражданами других государств. В целом преступления, совершенные мигрантами, составляют 4% от общего числа.

Весной текущего года сотрудники МВД проверили 170 тысяч объектов временного проживания мигрантов, 100 тысяч строительных площадок, рынков и предприятий сферы услуг. По словам Колокольцева, в результате были выявлены и уничтожены десять ячеек террористов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.11.17

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