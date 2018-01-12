Российских призывников обяжут являться в военкомат без повестки

В Госдуму внесен законопроект, предполагающий изменение правил вручения повесток призывникам для вызова в военкомат. Документ подготовил заместитель главы комитета по обороне, единоросс Андрей Красов.

Он считает, что повестки не обязательно вручать лично, их следует отправлять по почте заказным письмом с уведомлением. В этом случае повестка будет считаться врученной в тот момент, когда за получение письма распишется сам призывник, совершеннолетний член его семьи или другой уполномоченный человек.

Также отмечается, что в случае, если отправленная по почте повестка пришла после указанной даты явки в военкомат, призывник будет обязан самостоятельно явиться в военкомат в течение трех дней после получения письма.

Призывник, который получил письмо с повесткой, когда призыв закончился, должен будет самостоятельно явиться в военкомат до того, как начнется следующий призыв. Причем то же самое, согласно тексту документа, должен сделать призывник, который вообще не получал отправленную ему повестку. Как он должен узнать о призыве, не уточняется.

Примечательно, что в правительстве заявили, что обязанность самостоятельно явиться в военкомат, если повестка не пришла вовремя, противоречит закону «О воинской обязанности и военной службе». Но, несмотря на это, кабмин поддержал законодательную инициативу, пишет «Медуза».

В пояснительной записке к документу указано, что без расписки о получении повестки привлечь гражданина к ответственности за неявку практически невозможно, чем и пользуются недобросовестные граждане. Так, на 1 января 2017 года таким образом от явки в военкоматы уклонилось порядка 170 тысяч человек.

«Указанные меры позволят сократить число граждан, позволяющих себе игнорировать установленные федеральным законодательством требования в сфере исполнения воинской обязанности», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

На сегодняшний день повестка может быть вручена призывнику только лично под расписку. За уклонение от призыва (после получения повестки) предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до двух лет лишения свободы. Красов предлагает распространить эту ответственность и на тех, кто сам не явился в военкомат из-за не вовремя доставленного письма.

За первое полугодие 2017 года по статье об уклонении от призыва осудили 308 человек: все они получили штрафы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.01.18

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