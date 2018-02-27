«Мы совсем вытеснили общественность из суда»: Москалькова и СПЧ раскритиковали судебную реформу ВС

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считают недоработанным и требующим обсуждения план Верховного суда (ВС) по реформе судебной системы. В частности, правозащитников не устраивают инициативы ВС по передаче права участвовать в процессах только профессиональным юристам, а также отказ от написания мотивировочной части к судебным решениям по гражданским и административным делам.

Проект поправок в Гражданский и Арбитражный процессуальные кодексы, а также в Кодекс административного судопроизводства Верховный суд внес в Госдуму РФ в начале февраля. Законопроект предусматривает несколько нововведений, которые раскритиковали СПЧ и омбудсмен Татьяна Москалькова. Свои претензии они озвучили в ходе специального заседания, посвященного совершенствованию процессуального законодательства.

«Так, в соответствии с предложением законодателей, планируется увеличить цену исков, рассматриваемых в гражданском процессе именно в порядке упрощенного производства, до пятисот тысяч рублей. Совет считает, что данное предложение нуждается во всестороннем обсуждении с учетом невысокого уровня доходов населения», – говорится на сайте СПЧ.

ВС предлагает допускать к процессам только лиц с юридическим образованием. Это вызывает у СПЧ определенные опасения, а именно, «предлагаемые новеллы могут поставить граждан в неравное положение, в зависимости от их финансовой возможности воспользоваться услугами представителя-юриста или вести процесс самостоятельно». По мнению Москальковой, инициатива может нарушить права граждан. «По поводу профессионализации судебного процесса: мы совсем вытеснили общественность из суда. Хотя у нас суд присяжных, как известно, показывает большую разницу по сравнению с профессиональными судами по оправдательным приговорам. Я большой сторонник расширения общественного присутствия в суде – и народных заседателей, и общественных защитников», – цитирует омбудсмена РБК.

Кроме того, реформа предполагает отказ от написания судами мотивировочной части к своим решениям по гражданским и административным делам. По этому вопросу ВС обращается к опыту Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который не обосновывает отказы в принятии жалоб. «Однако же отказ от обязательности мотивировочной части может сказаться и на эффективности реализации таких задач судопроизводства, как содействие укреплению законности и правопорядка, предупреждение правонарушений, формирование уважительного отношения к закону и суду», – говорится в сообщении СПЧ. По словам Москальковой, ЕСПЧ не раз подвергался критике за отсутствие мотивировок, а глава европейского суда Гвидо Раймонди соглашался с тем, что это недостаток.

Еще одно нововведение, на котором настаивает ВС, касается выделения кассационных и апелляционных судов в отдельные инстанции. Москалькова считает, что идея требует тестирования, иначе, непонятно, как это будет работать. «Апелляционных судов на всю Россию предлагается сделать пять, кассационных – девять. На мой взгляд, это очень мало», – заявила омбудсмен. Она добавила, что в этом случае остается открытым вопрос, как будет компенсироваться проезд, если человек живет не в том регионе, где находится суд.

Критике подверглось и предложение ВС отказаться от обязательного извещения сторон о ходе движения дела. Предполагается, что обязанность по поиску информации о месте, дате и времени рассмотрения дела будет возложена на участников процесса. В СПЧ обратили внимание на то, что у разных категорий граждан неодинаковые возможности использования информации из интернета, например, многие пожилые люди не умеют пользоваться интернет-ресурсами и средствами доступа к ним. К тому же уровень покрытия Сетью в регионах страны сильно различается. Москалькова рассказала о многочисленных жалобах, которые она получает от граждан, когда суды выносят решения по административным или гражданским делам в отсутствие ответчика, вовсе не знавшего о поданном к нему иске.

В Минюсте план судебной реформы ВС в целом поддержали, но указали на множество недостатков. Профессиональное представительство в судах, по мнению замминистра юстиции Дениса Новака, нужно вводить поэтапно, а для начала стоит изучить насколько «распределенность» практикующих юристов отвечает потребностям людей. «Учитывая низкий уровень доходов у населения, рекомендуется еще подумать над таким новшеством», – заявил Новак.

Схожие с СПЧ представления у Минюста и на другие пункты плана реформы. Так Новак считает, что необходимо расширить перечень случаев, когда суд может не мотивировать свое решение, «но не вводить отсутствие мотивировочной части как общее правило». Инициатива по отказу от повесток, по словам замминистра, входит в конфликт с тем фактом, что «не во всех регионах у нас стопроцентное покрытие интернетом».

Зампредседателя СПЧ Евгений Бобров назвал предложения ВС поспешными и непроработанными. «Людям будет обеспечен доступ не к судопроизводству, а к каким-то усеченным его гарантиям», – отметил Бобров, добавив, что в целом судебная реформа в таком виде приведет к «выхолащиванию существующих институтов».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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