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Вторник, 19 июня 2018, 17:20 мск

Новости Общество

Россияне расплатятся за загранпаспорта и водительские права нового поколения

Фото: РИА «Новый День»

Госдума узаконила увеличение размера госпошлины за выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации и других документов нового поколения. Теперь оформление удостоверения личности гражданина РФ для выезда за пределы страны обойдется в 5 тыс. рублей вместо 3,5 тыс., а для ребенка в возрасте до 14 лет – в 2,5 тыс. вместо прежних 1,5 тыс. рублей.

Кроме того, возрастет до 1,5 тыс. рублей и размер госпошлины за регистрацию транспортных средств и других действий, связанных с выдачей пластикового свидетельства. Так, госпошлина за выдачу водительских прав нового поколения составит 3 тыс. рублей.

Аналогичные пошлины будут действовать в случае получения таких документов взамен утраченных или пришедших в негодность. Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования.

Заместитель главы бюджетного комитета Госдумы Леонид Симановский пояснил, что повышение госпошлин позволит дополнительно направлять в федеральный бюджет порядка 42,3 млрд рублей ежегодно. Как передает РИА «Новости», это позволит компенсировать большую часть расходов на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения, которые оцениваются в 44,2 млрд рублей.

Москва, Иван Гридин

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