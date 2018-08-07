Госдуме предложили узаконить «справку уклониста» взамен военного билета

В Госдуму поступил законопроект, предлагающий выдавать уклонившимся от службы в армии россиянам вместо военного билета «справку уклониста». Об этом пишет «Российская газета». По мнению авторов инициативы, предъявление справки из военкомата вместо военного билета должно насторожить работодателя. Законопроект уже прошел первое чтение. Существует вероятность, что в окончательном чтении документ будет принят уже осенью, а вступит в силу еще до конца нынешнего года.

Российская армия призывает в строй мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. До 2015 года, если мужчине удавалось отпраздновать свой 27-й день рождения, не имея законных оснований для отсрочки, то он платил штраф и получал военный билет с соответствующей записью. Но в 2015 году вышел приказ министра обороны N 495 об утверждении справки по форме 1У. Ее стали вручать не служившим в армии мужчинам вместо военного билета. Официальное название этого документа – «Справка взамен военного билета».

Решение о ее выдаче вместо военного билета выносит призывная комиссия на основании информации о многочисленных попытках вручить призывнику повестку или о его уклонении от явки в военкомат. Угроза получения справки должна стать мотивацией для призывников, особенно тех, кто хотел бы работать в охранных фирмах, службах безопасности предприятий, Росгвардии и других ведомствах, считают авторы законопроекта.

Получившие справку россияне не смогут работать в органах власти как минимум в течение десяти лет, но других ограничений этот документ не налагает. Форма документа призвана привлечь внимание работодателя к его содержанию, пишет «Российская газета».

В том же проекте предлагается использовать другую новацию в воинском учете – ввести для находящихся в запасе граждан электронные карты с их персональными данными. Из пояснительной записки к документу следует, что использование такого носителя информации «послужит оптимизации процессов, связанных с подготовкой граждан к военной службе, прохождения ими военной службы, пребывания граждан в запасе, проведения мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.08.18

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