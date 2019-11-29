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Пятница, 29 ноября 2019, 12:43 мск

Новости Общество

Мировые цены на кофе взлетели более, чем на четверть

Фото: РИА «Новый День»

Мировые цены на кофе быстро выросли более чем на четверть из-за прогнозов плохой урожайности в странах Латинской Америки. Так, котировки фьючерсов достигли 1,173 доллара за фунт на Intercontinental Exchange (ICE) по сравнению с 93 центами в середине октября, пишет The Wall Street Journal.

По данным ICE, запасы кофе на складах стремительно уменьшаются – они снизились почти на 4,7 тыс. тонн за последние недели. По оценкам трейдеров, причина тому сильная засуха на плантациях в Бразилии, Перу, а также на территории третьей по величине стране-производителе арабики в мире – Гондурасе.

Хотя на долю Гондураса в мировом производстве арабики приходится менее 10%, основной объем имеющего сертификат ICE кофе поступает на биржу именно из этой страны. Этим объясняется непропорционально сильное влияние гондурасской арабики оказываемое на формирование цен.

По мнению аналитиков, наблюдаемое резкое снижение запасов кофе на складах может указывать на интерес крупных институциональных инвесторов, а на высокую вероятность дальнейшего повышения цен – значительное сокращение числа «коротких позиций» до минимума с июля.

В связи с текущим положением дел на рынке, Международная организация кофе (ICO) прогнозирует, что производство кофе в 2019-2020 сельскохозяйственном году снизится на 0,9% – до 167,4 млн мешков (1 мешок = 60 кг), что соответствует приблизительно 10 млн тонн.

Если говорить непосредственно об арабике, то урожаи этой разновидности кофе могут упасть на 2,7% – до 95,68 млн мешков, что соответствует примерно 5,7 млн тонн. Это будет минимальный объем производства за последние четыре года. Между тем, ожидается рост спроса на кофе во всем мире. В частности, в Азиатско-тихоокеанском регионе прогнозируется рост на 3% в ближайший год, в Европе – на 1-2%.

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