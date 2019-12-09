Главный борец с коррупцией Алтайского края сядет в тюрьму за взятку

Бывший начальник УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий приговорен к лишению свободы на 4 года за взятку в размере 12,9 млн рублей. Об этом сообщили в управлении СКР по региону.

Следствие установило, что в течение трех лет – с 2016 по 2018 год – Надвоцкий получил взятку от исполнительного директора двух аффилированных между собой компаний, осуществляющих торговлю моторным топливом. За это он был должен покровительствовать коммерсантам, а именно, не давать своим подчиненным проводить проверки и оперативно-розыскные мероприятия в случае обнаружения каких-либо нарушений, допущенных этими компаниями, а также препятствовать возбуждению уголовных дел.

«Таким образом, Надвоцкий через знакомого Гречишкина на протяжении трех лет частями получил взятку от директора коммерческих организаций на общую сумму 12 миллионов 900 тысяч рублей», – сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

Надвоцкий признал свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе, незаконные действия и незаконное бездействие в пользу представляемых взяткодателем лиц».

Следователем СК наложен арест на имущество и деньги экс-полицейского на общую сумму 17,5 млн рублей и 2 тысячи долларов. Суд приговорил обвиняемого к 4 годам колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 25,8 млн рублей.

Барнаул, Служба информации РИА «Новый День»

Барнаул. Другие новости 09.12.19

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