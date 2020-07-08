Россиян предупредили о подорожании мобильной связи до конца года

Во второй половине 2020 года тарифы на мобильную связь в России могут вырасти в среднем на 14%, прогнозируют эксперты информационно-аналитическое агентства Content Review. По их данным, с начала года минимальный пакетный тариф мобильной связи в стране уже увеличился на 8% – с 270 рублей до 291 рубля, сообщает «Коммерсантъ».

По словам главы Content Review Сергея Половникова, во втором полугодии стоит ожидать «как минимум стагнации доходов населения» и дальнейшего повышения тарифов у операторов мобильной связи.

Эксперт при этом отметил, что в первом полугодии операторы не раз корректировали тарифы, в том числе еще до введения режима самоизоляции.

Аналитики Content Review связали рост цен с необходимостью компенсировать выпадающую выручку от режима самоизоляции. По их оценке, с марта по май операторы потеряли из-за ситуации с коронавирусом около 30 млрд рублей.

Так или иначе, источник издания в одной из компаний допустил дальнейшее повышение тарифов с учетом рост затрат на обслуживание сетей и инфраструктуры.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.07.20

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